Concurso do IBGE para o Censo 2020 oferece mais de 150 vagas para a região

Foram divulgados os editais do concurso IBGE 2020, com mais de 208 mil vagas temporárias, em todo o país. O primeiro deles conta com oportunidades para os cargos de agente censitário municipal e supervisor, com mais de 28 mil postos, e o segundo com mais de 180 mil oportunidades para recenseador. Os aprovados irão atuar no Censo Demográfico 2020, por todo o Brasil. O contrato dos agentes terá duração de cinco meses, enquanto o recenseador irá trabalhar, inicialmente, por três meses. Para Ubá e região estão disponíveis 158 vagas no total sendo 137 para recenseadores e 21 para supervisores.

Haverá cargos para:

1) Agente Censitário Municipal (ACM) - exigência de Ensino Médio completo, carga horária de 40h semanais. Remuneração mensal: R$ 2100,00 + auxílio alimentação. Prova em 17/05/2020.



2) Agente Censitário Supervisor (ACS) - exigência de Ensino Médio completo, carga horária de 40h semanais. Remuneração mensal: R$ 1700,00 + auxílio alimentação. Prova em 17/05/2020.



3) Recenseador - exigência de Ensino Fundamental completo, carga horária de trabalho mínima recomendada de 25h semanais. Para calcular a estimativa da remuneração pode-se acessar o link: . Prova em 24/05/2020.

Haverá o seguinte quantitativo de vagas para Ubá e cidades vizinhas:



Recenseadores:

Supervisores

Para Rayssa Bonissato, chefe da agência regional do IBGE em Ubá e Coordenadora do Censo Demográfico no nosso município, o Censo Demográfico produz informações atualizadas e precisas: "elas são fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada. Além disso, uma sociedade que conhece a si mesma pode executar com eficácia ações imediatas e planejar com segurança o seu futuro", afirma.

Regras do concurso para recenseador



Para disputar uma das vagas para a função de recenseador, o candidato precisa ter apenas o ensino fundamental completo. Para esta função, a remuneração será por produção, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos. Os profissionais contratados temporariamente também terão direito a férias e 13º salários proporcionais. Veja aqui o edital.

A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado mediante necessidades de conclusão das atividades do Censo e de disponibilidade orçamentária. O recenseador não terá horário fixo de trabalho. A recomendação, porém, é que o concursado dedique ao menos 25 horas por semana, inclusive nos feriados e finais de semana.

Vagas para agentes censitários



O segundo edital prevê o preenchimento de 5.462 vagas para a função de agente censitário municipal e 22.676 vagas para a função de agente censitário supervisor em todo o país. Para estas vagas, é exigido ensino médio completo. Veja aqui o edital.

Os melhores colocados em cada município ocuparão a vaga de agente censitário municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta naquela cidade. Os demais agentes censitários supervisionam as equipes de recenseadores. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 e R$ 1.700, respectivamente.

A previsão de duração do contrato para agentes censitários é de até 5 meses, podendo também ser prorrogado. Para as vagas de agentes, a duração do contrato será maior porque serão esses profissionais que irão treinar os recenseadores.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até 24 de março, somente pela internet, no site da Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br/). A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e, para recenseador, de R$ 23,61.

Mais informações pelo telefone: (32) 3531-5322