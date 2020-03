Novo semáforo é instalado na Av. Olegário Maciel

Um novo semáforo foi instalado e já está em operação na Av. Olegário Maciel, na esquina com a rua Antônio Amato, de acesso à Praça Francisco Parma. A medida traz mais segurança e organiza o novo tráfego de veículos no local, no sentido bairro/centro. No local já havia sinalização para o sentido oposto.

Em razão dos estragos causados pelas enchentes de 24 de janeiro e 04 de março de 2020, a Divisão de Trânsito precisou alterar o tráfego de veículos em alguns pontos da cidade. A avenida Olegário Maciel, que contava com mão única apenas sentido centro/bairro, e com uma faixa de ciclistas, agora permite o tráfego nos dois sentidos. Ciclistas precisam estar atentos, já que a faixa especial foi desativada temporariamente. Além disso, o acesso à Praça Francisco Parma só é permitido no sentido centro/bairro.

Destaque-se que o semáforo não gerou custo extra para o município, tendo em vista que Ubá é uma das poucas cidades que conta com equipe própria para realização desse tipo de serviço.

(FONTE: Assessoria de Comunicação da PMU)