CODEMA divulga Edital para financiamento de projetos ambientais

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Ubá (CODEMA) divulgou Edital de Chamamento Público para a seleção e financiamento de projetos ambientais.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas do dia 11 de março até o dia 24 de abril, preferencialmente, por meio presencial, na Sede da Secretaria Executiva do CODEMA, situada à Avenida dos Andradas, nº 123, Centro, de 08h às 12h e de 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, ou remetidas via correio.

Poderão submeter projetos entidades privadas sem fins lucrativos, associações ou fundações; sociedades cooperativas; organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social e instituições de ensino e pesquisa.

Serão contemplados projetos que tragam benefícios à proteção, promoção e desenvolvimento ambiental do município, observados os seguintes eixos temáticos:

EIXO I – unidades de conservação;

EIXO II – pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

EIXO III – educação ambiental;

EIXO IV – manejo florestal e conservação e recuperação da Mata Atlântica;

EIXO V – desenvolvimento institucional na área ambiental;

EIXO VI – fiscalização, monitoramento e controle ambiental;

EIXO VII – aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna nativas;

EIXO VIII – gerenciamento de resíduos sólidos;

EIXO IX – gerenciamento de recursos hídricos;

EIXO X – pagamento de serviços ambientais;

EIXO XI – proteção e recuperação das bacias de mananciais de abastecimento público.

Os recursos de financiamento serão oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental, totalizando R$ 50 mil reais. Os projetos poderão concorrer para categorias de financiamento de:

a) até R$ 5 mil;

b) até R$ 10 mil;

c) até R$ 15 mil;

d) até R$ 20 mil.

Mais informações quanto ao Edital poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico codema@uba.mg.gov.br.

Para acessar o Edital e anexos, acesse o site da Prefeitura (www.uba.mg.gov.br).

(FONTE: Assessoria de Comunicação da PMU)