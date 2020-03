Desavença quase acaba em morte no bairro Vila Casal

Em patrulhamento pela Rua Francisco André de Araujo no bairro Vila Casal, Policiais Militares ouviram estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo, visualizando um indivíduo suspeito em uma bicicleta evadindo e dispensando algo às margens da rua. O indivíduo foi abordado, e no local onde havia dispensado um objeto foi localizado um revólver, com munições deflagradas.

Segundo a PM, a vítima relatou que deslocava para casa, quando deparou com o autor e um outro indivíduo, que efetuou os disparos, porém não foi atingida, vindo os autores a evadir de bicicletas. Diante dos fatos, o individuo abordado, de 22 anos, recebeu voz de prisão por co-autoria do crime de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo, sendo preso e conduzido para a Delegacia de Policia Civil, juntamente com arma de fogo e munições apreendidas. As viaturas do turno realizaram o rastreamento, e até o momento o autor não foi localizado, porém foi identificado e se trata de um homem de 18 anos. Segundo a vítima, o fato se deu por desavenças anteriores com os autores.

Com informações de Assessoria de Comunicação do 21° BPM