Asilo São Vicente de Paulo suspende visita a idosos

A diretoria do Asilo São Vicente de Paulo emitiu comunicado, nesta segunda, 16, através de suas redes sociais suspendendo temporariamente todas as visitas a idosos residentes. A medida visa proteger e prevenir eventuais contaminações aos moradores, já que idosos são um dos principais grupos de risco da doença.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a baixa imunidade faz dessas pessoas mais vulneráveis à ação do vírus e a complicações decorrentes dele, como síndromes respiratórias agudas graves.

Um Estudo do Centro para a Prevenção e Combate a Doenças da China analisou casos no país, tomando exemplos do mês de fevereiro, e identificou que a taxa de mortalidade avança conforme a idade. Enquanto entre 0 e 49 anos ela não passa de 1%, entre 50 e 59 fica em 1,3%, entre 60 e 69 vai para 3,6%, entre 70 e 79 anos sobe para 8% e acima dos 80 chega a 14,8%.

Confira o comunicado: