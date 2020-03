Primeiro caso de coronavírus é confirmado em Juiz de Fora

O primeiro caso do novo coronavírus em Juiz de Fora foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). A informação é do boletim epidemiológico divulgado pela pasta neste sábado (14).

O paciente é um idoso, de 65 anos, com histórico de viagem à Nova Iorque, nos Estados Unidos e está hospitalizado. A Prefeitura de Juiz de Fora informou que ele está no Hospital da Unimed.

A Prefeitura também explicou que, mesmo o caso não sendo atendido pela rede pública de saúde, a Vigilância Epidemiológica do município está acompanhando e monitorando a situação.

A assessoria do hospital informou que o caso refere-se a um paciente que estava no Hospital Monte Sinai.De acordo com a assessoria do Hospital Monte Sinai, o idoso foi encaminhado para isolamento domiciliar após procurar a unidade com os sintomas da Covid-19 e fez o primeiro exame no laboratório particular. O resultado do primeiro exame saiu na sexta-feita (13) e deu positivo.

Com informações de G1