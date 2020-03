Roubo de celulares segue sendo rotina em Ubá

Neste domingo, 15, por volta das 18h a Polícia Militar foi acionada por uma vítima na Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, no bairro Dico Teixeira, a qual relatou que foi surpreendida por dois indivíduos numa motocicleta que simularam estarem armados e subtraíram seu telefone celular. De imediato foi realizado rastreamento, mas os autores do crime ainda não foram localizados.

No mesmo horário, em outro ponto da cidade, na rua Major Lázaro Gomes no Centro, a Polícia Militar foi acionada por uma vítima que foi abordada por um indivíduo que de posse de uma faca, anunciou o roubo e subtraiu-lhe seu telefone celular e certa quantia em dinheiro, evadindo em seguida. O autor do crime também não foi localizado.

Com informações de Assessoria de Comunicação do 21° BPM