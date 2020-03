Secretaria de Saúde registra dois casos prováveis de COVID-19 em Ubá

A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta segunda-feira (16/03), que Ubá possui 2 casos prováveis de COVID-19. Tratam-se de 2 pacientes do sexo feminino, com faixa etária entre 40 e 45 anos de idade, residentes na cidade, com histórico de viagem para área de transmissão comunitária (Europa). As duas pacientes foram orientadas a fazer isolamento social, conforme determinação do Ministério da Saúde, e encontram-se em isolamento residencial com monitoramento pela Secretaria de Saúde. Foi realizada a coleta de material para exame laboratorial e enviado para o laboratório da FUNED (Fundação Ezequiel Dias).

- Ubá possui outros 3 casos suspeitos de residentes na cidade, apresentando sintomas de COVID-19. Foram orientados a fazer isolamento domiciliar e seguem monitorados pela Secretaria de Saúde.

- Em relação a um grupo de residentes na cidade que chegou recentemente de viagem à Itália, a Secretaria de Saúde informa que todos os integrantes foram monitorados, seguindo as orientações de momento determinadas pela Secretaria de Estado de Saúde. O monitoramento já foi encerrado, e nenhum dos pacientes apresentou sintoma.

- Importante: Todas as pessoas que chegarem a Ubá vindo de áreas onde considera-se que já haja transmissão comunitária (viagens internacionais e cidades como RJ e SP, por exemplo), mesmo que não apresentem nenhum sintoma, devem comunicar imediatamente a Secretaria de Saúde, através do Setor de Epidemiologia, para monitoramento e orientações. O contato deverá ser feito através do telefone 3301-6505, de 8h às 17h. A orientação é que essas pessoas, em caso de estarem assintomáticas (sem sintomas) permaneçam em isolamento domiciliar por 7 dias, e em caso de estarem sintomáticas (com sintomas) permaneçam em isolamento domiciliar por 14 dias.

- Um novo comunicado será publicado ao final do dia, e um Decreto Municipal também será publicado ainda hoje.

Com informações de Assessoria de Comunicação da PMU