Presidente do Intersind fala sobre Coronavírus: 'A vida e o trabalho têm que continuar'

Em comunicado enviado por áudio nesta terça-feira, 17/03, em participação ao Programa Conexão Líder, da Rádio Líder FM, o Presidente do Intersind (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá) , Áureo Calçado Barbosa, dá o seu parecer perante a situação da pandemia Coronavírus em Ubá, no Brasil e no Mundo. Confira o depoimento na íntegra:​​





“Eu não sou médico para fazer comentários técnicos a respeito do assunto e exaustivamente a mídia já tem comentado sobre os cuidados que todos devemos tomar para evitar a transmissão em massa de mais uma gripe, que desta vez tem o nome de corona. Mas isso não é motivo de pânico e desespero total, desta forma tão exagerada. Essa é a minha maneira de ver. É bom ter em mente que não podemos chegar ao ponto de ‘O dia em que a Terra Parou’, como cantou nosso ilustre Raul Seixas. A vida e o trabalho têm que continuar. Minimizar a proliferação de epidemias sempre é dever de todos nós, mas eu também vejo que por trás de tudo isso, de todo esse sensacionalismo exagerado, existem estratégias comerciais internacionais. Veja que estamos diante de uma Guerra Mundial sem o uso de arma de fogo. Bolsas de valores despencando, barril de petróleo na casa dos 30 dólares, ninguém bem-vindo, portos e aeroportos fechados e a China que pode mais uma vez provocar um estrago mundial. Os laboratórios farmacêuticos vão ganhar rios de dinheiro com tudo isso, já, já. Nós já passamos pelo H1N1, gripe do frango e até agora nenhum pânico ouvi falar sobre a Inglaterra. Lá está tudo calmo. Claro que temos que minimizar o contágio de mais essa gripe. Pois como sempre, gripe mata pessoas debilitadas, que não são devidamente cuidadas. E nesse sentido eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde de todos os municípios, com relação ao planejamento estruturado que estão fazendo para combater esse mal em tempo hábil. Então que nunca esqueçamos dos cuidados com a saúde no dia a dia, evitando fumar, evitando o uso de drogas e excesso de álcool. Devemos ter uma alimentação controlada e balanceada e a prática de exercícios físicos é extremamente importante para a nossa saúde enquanto jovens, para que cheguemos acima dos 60 firmes e fortes. Todos nós sabemos disso. Nosso povo é forte, unido e vamos passar por mais essa se Deus quiser e Deus quer. Vamos em frente. Vai dar tudo certo no final”.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pandemia do novo coronavírus já matou mais de 6.000 pessoas e tem 160 mil infectados em todo mundo. A primeira morte no Brasil foi confirmada hoje no estado de São Paulo.

Em Ubá, até o momento, são dois casos prováveis e seis suspeitos.