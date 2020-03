Líder FM lança campanha com anúncios grátis para estimular a economia local

Batizada de "Líder Apoia o Local", a rádio Líder FM lançou, nesta sexta, 20 de março, uma campanha para estimular o pequeno empreendedor da região. Segundo o Diretor Geral Fabiano Fusaro, a iniciativa começou a partir de um apelo da sociedade através das redes sociais para prestigiar o pequeno empresário local. "O momento é de preocupação para todo empreendedor e empresário, não importa o tamanho, desde as grandes fábricas até o micro empreendedor individual. Porém, naturalmente, com a indicação dos órgãos competentes para que a população evite sair de casa, o micro empreendedor é o primeiro a sentir os efeitos da crise. Nesse contexto, vi algumas postagens de ubaenses preocupados com os danos que isso pode causar na economia local e pedindo que prestigiassem o pequeno comerciante local. Inspirado em uma ideia do portal Uai, decidimos criar uma campanha para prestigiar este pequeno empresário local, desde aqueles que fazem brigadeiros, sanduíches, até os prestadores de serviço que consideram que a pandemia do Coronavírus pode ameaçar seu negócio, ou até aqueles que, de alguma forma, através do seu negócio, estimulem as pessoas a não sair de casa", explicou Fabiano.

Segundo descrição da campanha, que será feita através do perfil da rádio no Instagram @liderfmuba, o empresário local que se sente afetado economicamente, deve marcar o @ do Instagram do seu negócio com uma pequena explicação na própria postagem do perfil da Líder. A equipe de promoção da Líder vai analisar todos os casos e compartilhar, através do "stories" no próprio perfil do instagram, além de citar a empresa com informações em um flash ao vivo durante a programação da rádio gratuitamente. Com mais de 18 mil seguidores nas redes sociais e um sinal que alcança cerca de 400 mil pessoas em toda a região, a rádio espera usar sua força na mídia para das visibilidade aos empreendedores e comerciantes locais.

"Não somos a salvação da economia local, e podem ter certeza que nosso negócio também é diretamente afetado pela recessão, mas por menor que seja, podemos fazer algo e nossa intenção com essa campanha é dar visibilidade apenas aos negócios de pequenos empreendedores", completa Fabiano Fusaro.