Decreto ordena o fechamento de todas as indústrias e comércio de Ubá

O prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, determinou, através de decreto que será publicado nas próximas horas, o fechamento de todas as indústrias e do comércio da cidade. Além disso, serão instaladas barreiras sanitárias em todas as entradas e saídas de Ubá.

As medidas são tomadas com responsabilidade, embasamento jurídico, apoio das categorias afetadas, e em consonância com o cenário estadual e federal. "O bem estar de nossa população vem sempre em primeiro lugar. Todos sabem que não faço política e não me importo em tomar medidas impopulares que sejam para o bem de todos. Ouvimos as demandas do comércio e das indústrias, e tomamos essa medida no tempo adequado, sem precipitações por pressão de quem quer que seja. Precisamos, e vamos conseguir, proteger o povo de Ubá dessa pandemia", afirmou Edson, que está em contato permanente com as equipes da Prefeitura e representantes de diversos setores, por videoconferência, atendendo às determinações de distanciamento social.