Prefeitura de Viçosa decreta permissão para obter medicamentos, álcool em gel e máscaras em farmácias e drogarias

Ângelo Chequer, prefeito da cidade, anunciou a publicação de decreto que dispõe sobre a requisição de medicamentos, máscaras e álcool em gel que estiverem em farmácias, drogarias, farmácias de manipulação, distribuidoras e lojas de insumos hospitalares pela Prefeitura de Viçosa para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

O documento citado fora publicado na última sexta-feira, 20/03, e já se encontra em vigor. Segundo o decreto, o Município fica autorizado a pegar máscaras cirúrgicas, álcool gel 70% e os medicamentos hidroxicloroquina de 400 mg e cloroquina de 250 mg.

Os proprietários de estabelecimentos que tiverem os produtos acima serão pagos em até 60 dias após o recolhimento feito pela Secretaria Municipal de Saúde.

Fica estabelecido que, momento do recolhimento dos insumos, o agente público presente no local deve fazer um inventário dos produtos adquiridos e deve ter a assinatura do proprietário do estabelecimento, representante legal ou duas testemunhas.

O documento também autoriza o uso de força policial para realizar esse recolhimento.

(FONTE: G1 Zona da Mata)