Tentativas e homicídio marcam fim de semana violento em Ubá

O fim de semana foi marcado por muito trabalho da Polícia Militar que atendeu diversas ocorrências violentas na cidade. No sábado, 21, as 18:50h a PM foi solicitada a comparecer ao Hospital Santa Isabel, onde deu entrada uma vítima de disparo de arma de fogo, um homem de 27 anos. Em contato com uma testemunha esta relatou que dois indivíduos em uma motocicleta não identificada, passaram pela rua Alberto Rodrigues Baião, no Bairro São João, local do fato, e ao retornar efetuaram vários disparos contra a vítima, os autores não foram localizados.

No domingo, 22, na Rua Cecília Petronília Moreira, bairro Vila Moreira, a Polícia Militar deparou com duas vítimas, caídas ao solo, dois homens, um de 18 anos e o outro de 24 anos, ambos com perfurações nos braços, estes relaram que: foram alvejados por disparos de arma de fogo, ambos foram encaminhados ao Hospital Santa Isabel, ele disseram aos policiais que foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta, tendo o autor efetuado disparos em sua direção. Um suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia para esclarecimentos dos fatos.

Homicídio

A Polícia Militar foi acionada as 22:15h da sexta-feira, no Campo do Peixoto Filho em Ubá após receber denúncia anônima, onde encontrou uma vítima do sexo masculino, cor parda, aparentando ter uns 35 anos, 60 kg, 1,70 cm de altura, cabelos crespos e pretos, posicionada em decúbito dorsal, próxima da ponte do Córrego Peixoto Filho, a qual não apresentava sinais vitais. A vítima possuía várias escoriações pelo corpo. A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. O corpo da vítima foi liberado para a funerária . Foram realizadas diligências com o intuito de identificar a vítima, bem como a autoria e motivação do fato, porém, até o momento sem êxito.

Com informações da Assessoria de Comunicação do 21° BPM