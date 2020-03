Empresários do Polo Moveleiro doarão respirador ao Hospital São Vicente de Paulo

Anderson Badaró, apresentador do Programa Conexão Líder, da Rádio Líder FM, conversou mais uma vez de forma exclusiva, por telefone, com o Presidente do Intersind, Áureo Calçado Barbosa, sobre novas ações do Polo Moveleiro em relação à pandemia do Coronavírus.

Confia os principais trechos da entrevista:

RESPOSTA AO DECRETO DA PREFEITURA

“Em relação ao Coronavírus e à paralisação das atividades industriais, decretada pela Prefeitura Municipal de Ubá, nós acabamos de fazer uma reunião no Intersind, e colocamos um ofício à Prefeitura para reconsiderar algumas questões essenciais. Como por exemplo, que possamos manter o serviço de vigilância das empresas ativo, que possamos manter a manutenção preventiva do nosso parque industrial ativa, que possamos manter até 50% dos escritórios administrativos ativo, para as tratativas pertinentes, e que possamos manter vivo o carregamento e descarregamento dos caminhões, pois temos que honrar os pedidos que já estão em carteiras, comprometidos com os nossos consumidores e principalmente em respeito ao direito do consumidor. Temos a certeza que o bom senso da Prefeitura haverá de prevalecer nesse sentido”.

DOAÇÃO AO HSVP

“Aproveito também para anunciar aqui ao público, que o Intersind, juntamente com os empresários do Polo Moveleiro, decidiu doar um respirador para o Hospital São Vicente de Paulo aqui em Ubá. Já estamos tomando as tratativas de arrecadação desse dinheiro e compra do equipamento dentro da maior brevidade possível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Espero que todos compreendam as nossas ações, em respeito ao decreto da Prefeitura e em respeito à saúde de todo mundo e queremos, acima de tudo, preservar o emprego e garantir o mínimo de condição de pagamento dos salários daqueles que ainda colaboram com as nossas empresas. Voltaremos a nos reunir na próxima segunda-feira, para discutirmos passo a passo o nosso dia a dia”.

O programa Conexão Líder acontece de segunda à sábado, de 11:45 às 13 h na Rádio Líder FM 103,5.