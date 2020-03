Morador de Ervália, de 80 anos, está internado em Ubá com suspeita de Coronavírus

Um paciente de 80 anos, morador de Ervália, deu entrada no Hospital Santa Isabel, nesta terça, 24, com quadro clínico de pneumonia. O idoso seria morador do asilo da cidade e está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital. O caso é tratado como suspeita de infecção pelo Coronavírus. Segundo informações, o paciente já se encontra em isolamento e com todos cuidados necessários, aguardando resultado do exame.