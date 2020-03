Prefeitura de Ubá libera parcialmente funcionamento das indústrias na cidade

Foi publicada nesta quarta-feira, 25, no Diário Oficial Eletrônico, uma deliberação que permite a retomada de atividades específicas dentro das indústrias da cidade, desde que as empresas sigam medidas também especificadas em decreto.

As atividades liberadas para retomada são: segurança e vigilância; limpeza e manutenção das áreas comuns; serviços contábeis, financeiros e de pessoal; Serviços de carregamento e descarregamento de insumos e produção, quando em trânsito e serviços essenciais de manutenção mecânica de máquinas e equipamentos.

Para o funcionamento das atividades, as indústrias terão que adotar as seguintes medidas: intensificação das ações de limpeza; disponibilização de insumos aos colaboradores, bem como álcool 70%, equipamentos de proteção individual ou outros adequados à atividade; lavatórios com água e sabão; distanciamento, de no mínimo, 02(dois) metros, entre os colaboradores, para evitar a aglomeração de pessoas; divulgação das medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia Coronavírus COVID19; proibição de aglomerações; ações que impliquem em alteração da rotina de trabalho, como, por exemplo, flexibilidade de jornada para que se evite a aglomeração de funcionários e público. Comunicação do trabalho excepcional ao Centro de Referência de Saúde do Trabalhador – CEREST, nos termos do art. 4º desta Deliberação.

A partir desta quinta-feira, 26, as indústrias já poderão seguir a deliberação e realizar as atividades estabelecidas no decreto, que pode ser lido na íntegra AQUI.