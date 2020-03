Briga por pensão acaba em tentativa de homicídio no Santa Bernadete

A Polícia Militar foi acionada no domingo, 29 de março, por volta das nove horas da manhã na Rua Mário Tavares Pereira, no bairro Santa Bernadete onde recebeu informações que teria ocorrido um Homicídio Tentado.

Em contato com uma mulher, identificada como co-autora do crime, esta relatou que foi na residência do seu ex marido (vítima), na companhia do seu cunhado (co-autor) e de seu atual companheiro (autor), para resolver questões sobre pensão alimentícia, uma vez que tem um filho com seu ex marido. A mulher relatou que quando chegaram no local, houve uma discussão e que seu ex marido, apareceu com um facão ameaçando a todos, neste momento seu companheiro efetuou disparos contra a vítima, vindo a atingi-lo e fugiu em seguida. A vítima foi conduzida ao hospital e durante rastreamento, um veículo usado na fuga foi localizado, sendo apreendido. Os co-autores, uma mulher de 22 anos, e um homem de 25 anos, foram localizados e conduzidos para a Delegacia de Polícia, sendo que rastreamentos prosseguem com o objetivo de localizar o autor e a arma utilizada no crime.

Com informações de Assessoria de Comunicação do 21° BPM