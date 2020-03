Secretaria de Saúde confirma primeira morte por Covid-19 em Minas

O novo informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirma 261 casos de COVID-19 no Estado. São 29.724 casos suspeitos e um óbito confirmado, além de 23 em investigação.

Os óbitos em investigação aguardam a realização de exames laboratoriais e levantamento de informações clínicas e epidemiológicas. Até o momento foram notificados 43 óbitos suspeitos, sendo 19* descartados para COVID-19. Em relação ao óbito confirmado- Trata-se de paciente do sexo feminino, 82 anos, residente no município de Belo Horizonte. Ela foi internada no Hospital Biocor em Nova Lima em 21 de março, com quadro de febre, tosse e desconforto respiratório, sendo transferida para UTI no dia 23. A paciente apresentava doença cardiovascular crônica, diabetes e pneumopatia crônica e veio a óbito neste domingo, 29.

Considerando que o Ministério da Saúde classificou todo o país como transmissão comunitária, além da necessidade de qualificar as informações sobre a circulação do Coronavírus em Minas Gerais, a partir de 23/03/2020 o Boletim Informativo Diário COVID-19 publicará o detalhamento apenas dos casos confirmados.