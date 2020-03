Juiz de Fora chega a seis mortes suspeitas de coronavírus, diz Prefeitura

A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta segunda-feira (30) três novas mortes suspeitas do coronavírus na cidade, que chega a seis óbitos em investigação para a Covid-19. Os dados não constam nas divulgações oficiais do Governo de Minas e do Ministério da Saúde.

Também nesta segunda, o Hospital Monte Sinai informou que duas mortes suspeitas de coronavírus na unidade estão em investigação. Segundo a assessoria do Executivo, estes casos já estão incluídos no boletim da Secretaria Municipal de Saúde.

Em nota, a instituição explicou que aguarda os resultados dos exames para Covid-19. Não foram divulgados detalhes como sexo e idade dos pacientes.

Além disso, a assessoria comunicou que atualmente, quatro pacientes estão internados na unidade. Sendo que um está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com resultado positivo para Covid-19.

Nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou que a cidade tem 13 casos da Covid-19 confirmados. Outros 272 estão em investigação e 9 já foram descartados.

Já a Prefeitura de Juiz de Fora registra 27 casos confirmados de coronavírus no município. Ainda há 269 casos suspeitos da doença.



