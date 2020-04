Conexão Líder vai ter segunda edição em horário especial temporário na Líder FM

O programa jornalístico da rádio Líder FM, Conexão Líder, que vai ao ar de segunda a sábado as 11:45h na emissora vai ganhar um novo horário especial temporário durante a semana. A partir desta segunda, 6 de abril, o programa, apresentado e dirigido por Anderson Badaró, vai ao ar ao vivo também as 18h, de segunda a sexta.

Segundo o Diretor Geral da rádio Líder FM, Fabiano Fusaro, a ideia é prover com o máximo de informações corretas e otimismo a população da região. "Estamos vivendo um momento triste e ímpar na história, a crise da saúde devido à pandemia e a consequente crise econômica provocam todo o tipo de reação em todos nós e, em tempos de enxurradas de fake news, a informação correta e verdadeira torna-se um grande aliado nestes momentos", afirma o diretor

A emissora segue trabalhando com uma escala especial de locutores, produção e promoções, respeitando as determinações do Ministério da Saúde, "tivemos que fazer uma adaptação dos horários, afim de continuar garantindo o entretenimento aos nossos ouvintes e o retorno aos nossos parceiros, e esse novo horário do Conexão é uma forma de acrescentar ainda mais informações, dar voz às autoridades e, ao mesmo tempo, levar uma mensagem de otimismo em um momento tão difícil para todos", completou Fabiano.

A emissora confirmou ainda que o novo horário do programa é temporário, mas não tem data para acabar. Segundo o apresentador do programa Anderson Badaró essa é uma excelente oportunidade para reforçar o compromisso de utilidade pública: "Neste momento em que o mundo enfrenta este desafio imenso, a informação é essencial para que possamos nos guiar em meio a tantos acontecimento incertos. A rádio Líder FM é uma organização que preza pela qualidade da informação e, neste momento, seremos instrumento para levar não só notícias, mas uma voz de esperança e entendimento para vencermos esta fase". finalizou.