SES volta atrás e 1ª morte por Covid-19 em Juiz de Fora retorna ao status de investigação

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) voltou atrás e a primeira morte que havia sido confirmada por Covid-19 em Juiz de Fora retornou ao status de investigada. Após divulgação na manhã desta quinta-feira (2), o Governo de Minas retirou o Boletim Epidemiológico do ar. Em nova publicação, a informação foi alterada.

De acordo com a SES-MG, o erro ocorreu porque o paciente, de identidade não revelada, teve exame positivo para outras doenças no sistema de informação da Fundação Ezequiel Dias (Funed), o que não foi percebido no momento da captação dos dados.

Ainda conforme o Estado, até nesta quinta-feira, foi confirmando mais um óbito por coronavírus em Belo Horizonte. Até o momento, Minas Gerais tem quatro óbitos confirmados, sendo três em Belo Horizonte e um em Mariana.

A morte em Juiz de Fora segue em investigação.

Casos confirmados

Também consta neste boletim, que a cidade de Barbacena apareceu com o primeiro caso confirmado de Covid-19 e as cidades de Muriaé e São João del Rei tiveram aumento nos casos. Já o município de Juiz de Fora segue como a segunda cidade de Minas Gerais com mais casos do novo coronavírus, atrás apenas de Belo Horizonte.

Conforme a publicação do Estado, as regiões Zona da Mata e Campo das Vertentes têm 37 pessoas que testaram positivo para Covid-19. Já em Minas Gerais, são 370 casos confirmados. Outras 55 mortes seguem em investigação. O Estado tem mais de 39 mil casos casos suspeitos de coronavírus.

De acordo com a SES-MG, Juiz de Fora tem 30 casos confirmados da doença e um óbito em investigação. A Prefeitura informou nesta quinta-feira que considera 35 casos como confirmados e que oito mortes estão em investigação.



(FONTE: G1 Zona da Mata)