Prefeitura anuncia mudanças administrativas em cumprimento ao calendário eleitoral

A estrutura administrativa da Prefeitura de Ubá passará por mudanças. Nesta sexta-feira (03), em cumprimento ao calendário eleitoral, foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município uma Portaria trazendo mudanças na gestão das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, de Cultura, de Governo e também na direção da FUNIR.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Flávio Monteze, deixa a pasta e assume o cargo de Assessor Especial II. O servidor efetivo Vinícius Gravina, que ocupa o cargo de gerente da Divisão de Instrumentos de Gestão desde 2010, será nomeado como novo secretário Municipal de Desenvolvimento Social.

O vice-prefeito Vinícius Samôr de Lacerda, que esteve à frente das Secretarias de Governo e de Cultura desde o início do mandato, está se desincompatibilizando destas funções. O atual gerente da Divisão de Esportes e Juventude, Paulo Roberto Silva, passará a responder pela Secretaria de Cultura. Já o cargo de Secretário de Governo não será preenchido.

A direção geral da FUNIR passará a ser ocupada pela atual assessora técnica III da Secretaria Municipal de Educação, Nádia Xúbias. O então ocupante do cargo, Samuel Gazolla Lima, será nomeado assessor técnico III.

Outras mudanças técnicas na estrutura de cargos da Prefeitura serão realizadas, entre elas, a renomeação da Gerência de Fiscalização Tributária (Secretaria de Finanças). Esta passará a integrar a estrutura da Secretaria de Governo, agora como Gerência de Coordenação Jurídica.

"Tenho enorme orgulho em poder dizer que a equipe de secretários nomeada em janeiro de 2017 permaneceu intacta e unida até este momento. Isso é raro, e é uma prova de como todos estiveram sempre comprometidos com o projeto de tornar Ubá uma cidade melhor a cada dia. Agora, essa confiança se estende aos dois novos secretários, Vinícius Gravina e Paulo Roberto, que somam nova energia a nosso time neste momento tão delicado vivido pelo município e pelo mundo todo", declarou o prefeito.

Para Edson, é importante destacar ainda que o propósito de aliar competência técnica com austeridade continua em vigor. "Nós temos que agradecer muito ao Vinícius, vice-prefeito, que durante todo esse tempo acumulou em sua gestão duas secretarias, com atuação elogiável, sem acumular salário, economizando mais de R$ 1 milhão para os cofres públicos nestes três anos. E em relação aos novos secretários que chegam, mantivemos essa mesma conduta. Os dois ocupavam cargos de gerência, que agora permanecerão vagos. Além disso, promovemos algumas mudanças na estrutura administrativa visando justamente não causar impacto nos cofres públicos, e manter a serviço da Prefeitura aqueles que desempenham papel importante na administração, porém com duas condições: respeitando a legislação e não onerando as contas do município".

Com informações de Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Ubá