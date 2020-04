Ubá tem primeiro caso confirmado de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Ubá confirmou, na manhã deste domingo, 5 de abril, o primeiro caso registrado de Covid-19 na cidade. Segundo a Secretaria, trata-se de paciente do sexo feminino, faixa etária de 30 a 35 anos, profissional da saúde, que teve contato com pessoa proveniente do Rio de Janeiro, que testou positivo para a doença.

Ao apresentar os primeiros sintomas, e pelo histórico de contato com um caso positivo, a paciente fez a coleta de material no dia 23 de março. Manteve-se em isolamento domiciliar por 16 dias. Hoje, está bem e não apresenta mais sintomas.

Vinte e quatro (24) pacientes que apresentavam sintomas que se enquadram nos protocolos da SES foram testados e aguardam resultado do exame. Sessenta e nove (69) pacientes com sintomas gripais que não se enquadram para coleta do teste estão sendo monitorados. Vinte (20) pacientes testados já receberam resultado negativo para COVID-19.

O número de casos notificados/analisados, desde 15 de março, é de cento e catorze (114).