Decreto que paralisa parte do comércio e indústria é mantido até dia 12 em Ubá

Em live realizada no Facebook neste domingo, 05/04, o prefeito Edson Teixeira Filho confirmou a extensão do decreto que proíbe as atividades comerciais na cidade até o dia 12/04 (próximo domingo).

Um novo decreto será divulgado pela Prefeitura hoje, com todos os detalhes. As aulas permanecem suspensas por tempo indeterminado e os serviços essenciais permanecem mantidos.

Nova reunião analisará a situação do covid-19 no final da próxima semana, a fim de decidir qual será o próximo passo a ser tomado.