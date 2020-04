Prefeitura de Ubá divulga programação do carro fumacê para a semana

No momento dois veículos percorrem as ruas dos bairros, centro e distritos, nos horários de 5 da manhã e 17 horas, três vezes por semana. Inicialmente foram priorizados os bairros com maior número de casos notificados.

A Secretaria de Saúde reforça que a passagem do Carro Fumacê se da em caráter temporário e transitório e só será efetiva com a participação comunitária e solicitamos algumas medidas no momento em que o veículo estiver passando:

* Abrir portas e janelas

* Cobrir gaiolas e alimentos

* Recolher roupas do varal

* Retirar idosos, crianças e doentes levando-os para os fundos da residência

* Dentro de o possível evacuar as ruas

* Veículos que estiverem trafegando pelo local dar preferência de passagem



Carro 1 - segunda, quarta e sexta ( dias 06, 08, 10, 13 e 15 de abril)– Período da Manhã: Miragaia, Santa Rosa e Fazendinha.

Carro 2 - segunda, quarta e sexta ( dias 06, 08, 10, 13 e 15 de abril) – Período da Manhã: Vale do Ipê, Santana, Seminário, San Raphael, Sta. Luzia, Laurindo de Castro e Vila Flanel.

Carro 1 - segunda, quarta e sexta ( dias 06, 08, 10, 13 e 15 de abril) – Período da Tarde: Tanquinho, Sta. Edwiges II e Shangrilá.

Carro 2 - segunda, quarta e sexta ( dias 06, 08, 10, 13 e 15 de abril) – Período da Tarde: Sta. Cruz, Derminas, Bela Vista, Aeroporto e Solar de Ubá.

Carro 1 - terça, quinta e sábado (dias 7, 9, 11 e 14 de abril) - Período da Manhã: Centro (início posto Schiavon até Rua do Divino) e Avenida Beira Rio (início na Fiat até Rua São José).

Carro 2 - terça, quinta e sábado (dias 7, 9, 11 e 14 de abril) - Período da Manhã: Vila Mariana, Jardim Glória até posto D´Lucca, Boa Vista, Copacabana (posto Schiavon até Souza e filho), Inês Groppo e Paulino Fernandes.

Carro 1 - terça, quinta e sábado (dias 7, 9, 11 e 14 de abril) - Período da Tarde: Rua Ângelo Barleta, Caxangá, Cristo Redentor, Talma, Noemi Batalha e Vitória.

Carro 2 - terça, quinta e sábado (dias 7, 9, 11 e 14 de abril) - Período da Tarde: São Judas Tadeu, Altair Rocha e Diamante.

(FONTE: Assessoria de Comunicação da PMU)