Prefeitura de Visconde do Rio Branco finaliza centro de triagem temporário no Hospital S. J. Batista

Foi finalizada na última sexta-feira (03) a montagem do Centro de Triagem temporário anexo ao Hospital São João Batista (HSJB), em Visconde do Rio Branco.

Em uma iniciativa pioneira na região até o presente momento, a Prefeitura de Visconde do Rio Branco viabilizou, com recursos próprios, a criação de 10 novos leitos para acolhimento preliminar de pacientes que apresentarem sintomas respiratórios, indicativos de covid-19. Além do investimento na unidade hospitalar provisória, a Gestão Municipal também efetuou o repasse de R$ 300 mil para a instituição, que aplicará o montante em melhorias na infraestrutura do terceiro andar de suas instalações para atender aos quadros mais complexos da doença ocasionada pelo novo Coronavírus.

A equipe de trabalho do Centro de Triagem será composta por profissionais da Secretaria de Saúde. Aparelhagens, mobiliários, materiais e insumos necessários já estão sendo providenciados e a previsão é que a estrutura entre em funcionamento no prazo máximo de 10 dias. “Essa unidade de triagem será fundamental, porque desafogará o ambulatório habitual de outras doenças e não havendo mistura de fluxo, garantimos mais qualidade no atendimento. Agradecemos ao Secretário Thiago e ao Prefeito Iran pela sensibilidade a esta causa. A Prefeitura tem sido muito solidária e com essa importante obra, teremos uma retaguarda em caso de uma perda de controle de covid-19 em nossa cidade, coisa que acreditamos que não acontecerá, pois temos trabalhado muito. Mas, se por ventura ocorrer, estaremos preparados para o inesperado”, ressaltou o Diretor Geral do HSJB, Dr. Henrique Slaibi.

Parte integrante do corpo técnico que está atuando na linha de frente do Hospital, Dr. Henrique também frisou a importância do recurso destinado pela Prefeitura. “Os pacientes que tiverem uma forma mais moderada ou grave de covid-19, serão encaminhados para a área que reservamos no terceiro andar. Utilizaremos esses R$300 mil no intuito de comprar equipamentos de gasometria, camas e demais itens que se façam necessários para a estruturação desta ala. Também vamos direcionar investimentos para a reforma de respiradores da UTI. Assim, esperamos contribuir com as várias ações da Prefeitura para que, no momento adequado, a rotina da cidade volte à sua normalidade. Todos nós da equipe do Hospital estamos envolvidos nesta batalha, motivados e preparados para desempenhar aquilo que treinamos durante uma vida inteira”, finalizou o médico.

“Em todos os pronunciamentos sobre as ações de enfrentamento à pandemia, tenho dito que o nosso objetivo sempre será resguardar a saúde dos rio-branquenses e preservar vidas. Não queremos que VRB figure no ranking das cidades que registraram óbitos decorrentes do novo Coronavírus. Com o investimento que realizamos no Hospital, nos próximos dias teremos uma boa estrutura para otimizar o atendimento à população, com novos leitos de triagem e outros 22 no terceiro andar para os quadros que demandam maior atenção. Isso nos permitirá, gradativamente, liberar o funcionamento do comércio para que a economia local volte a girar. A parte que nos cabe está sendo feita e contamos com a ajuda da população, que deverá manter o isolamento social por mais algum tempo para juntos vencermos essa guerra”, afirmou o Prefeito Iran.

(FONTE E TEXTO: Assessoria de Comunicação de VRB)