Vaquinha pela internet recolhe doações para famílias em situação de vulnerabilidade em Ubá

Tempos de crise podem ser comparados com "tempestades", mas, diferente do dito popular, nem todos estamos no mesmo "barco". Alguns 'barcos' são mais resistentes, outros mais frágeis e correm o risco de afundar.

É pensando nos "barcos mais frágeis" que o renomado fotógrafo Servando Lopes convocou seus amigos e conhecidos e partiu para a ação. Através de uma vaquinha na internet chamada de "Dê comida a quem tem fome" Servando está solicitando a ajuda - com qualquer valor - para comprar cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social que, sem renda, passam por necessidade nesse momento tão difícil.

Segundo Servando a ideia surgiu para direcionar doações de pessoas que tem vontade de ajudar mas não sabem como. "Estou, em razão deste momento, sem trabalho, afinal de contas, as festas, casamentos, aniversários e eventos em geral foram todos cancelados ou adiados e estou aproveitando meu tempo para me dedicar a essa função, porque tem muita gente que está precisando de ajuda no momento, gente que tem uma condição muito pior do que a minha, e também tem muita gente que quer ajudar e não sabia como, esse é o intuito dessa movimentação", explica o fotógrafo.

Para quem quiser acompanhar a movimentação, as doações e as atualizações do grupo, foi criado um perfil no instagram o @decomidaaquemtemfome (acesse aqui) e, segundo Servando, o perfil ajuda a dar a transparência e credibilidade que toda ação social precisa. "Conto com a participação de grupo de pessoas com muita boa vontade e idôneas, o perfil é uma forma de apresentar resultados e prestar contas a quem está doando", afirma.

A vaquinha termina no dia 3 de maio e as doações ficam retidas no site até 15 dias após esse período, por isso outras forma de doações foram criadas, como depósito em conta e doação de cestas básicas, dessa forma a ajuda já começa de forma imediata e algumas doações já foram direcionadas às famílias, como mostra o perfil do grupo no Instagram.

As doações com o dinheiro recolhido pela vaquinha social devem começar na segunda semana de maio e quem quiser colaborar basta acessar o link abaixo.

COLABORE AQUI