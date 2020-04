Áudio que circula em grupos de whatsapp sobre suposto fechamento de Ubá no feriado é falso

Um áudio que circula em redes sociais em que comunica-se que a cidade estará fechada a visitantes entre os dias 8 e 12 de abril e que obrigaria os moradores a uma quarentena em caso de sair da cidade é falso, ou não refere-se a Ubá e cidades da região.

No áudio, de pouco mais de 1 minuto, o locutor solicita a moradores, que no feriado da semana santa, não recebam visitas e que esses eventuais visitantes não seria autorizados a entrar na cidade no posto da barreira sanitária. Ainda completa que caso os moradores do ‘município’ deixem a cidade, seriam obrigados a uma quarentena de 14 dias em seu regresso. Em nenhum momento o nome da cidade é citado.

Em contato com a Prefeitura de Ubá, a Assessoria de Comunicação confirmou que o áudio não refere-se a nenhuma ação do município. Mas reforça a necessidade de evitar aglomerações e permanecer em casa afim de evitar a propagação do Coronavírus

Confira o texto do áudio abaixo na íntegra:

"Comunicado

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar aos moradores que neste feriado de festividades, em prol da semana santa, que comuniquem aos seus parentes e amigos que moram em outros municípios que esse não é o momento de receber visitas. Estamos em isolamento social para o combate à pandemia do Coronavírus portanto, a partir desta quarta feira, 8 de abril até domingo, dia 12, não será permitida a entrada no município de pessoas vindas de outras cidades. A barreira sanitária não irá autorizar a entrada de pessoas que não moram no município para ir realizar compras, ira bancos, visitar amigos e parentes e outras atividades. Aos moradores da cidade que saírem do município neste feriado, ao retornarem aos seus lares, permanecerão de quarentena por 14 dias. A prefeitura também informa que serão fechados todos os acessos pelas estradas da zona rural. Quanto mais nos distanciarmos agora, mais cedo nos abraçaremos depois. Faça sua parte. Fique em casa"