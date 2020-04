Prefeitura, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros se pronunciam após maior enchente da história de Ubá

Principais autoridades competentes se pronunciaram referente à enchente do dia 07 de abril, tida por muitos como a pior da história da cidade.

A Prefeitura divulgou uma nota de resposta, o prefeito Edson Teixeira Filho se pronunciou também individualmente, assim como Gilger Menezes, da Defesa Civil e Tenente Guilarducci, do Corpo de Bombeiros.

Confira na íntegra a nota da Prefeitura seguida dos pronunciamentos individuais:

NOTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ EM RESPOSTA À ENCHENTE DO DIA 07/04/2020

“Pela terceira vez em 2020, Ubá sofreu, na noite desta terça-feira (07) com o extravasamento do Ribeirão Ubá de sua calha. A cheia provocou inundação em vários pontos da cidade.

Segundo a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, choveu na área urbana cerca de 128mm em duas horas. A contribuição da chuva nas cabeceiras do Ribeirão Ubá também foi predominante para a rápida elevação do nível do rio.

Após a criação do Sistema de Comando de Operações, ainda durante a chuva, equipes envolvidas nas ações de resposta reuniram-se novamente na manhã desta quarta-feira (08) para levantamento dos estragos, balanço das primeiras ações e planejamento das atividades prioritárias para as próximas horas.

Um Decreto de Situação de Emergência em razão do evento será publicado ainda hoje no Diário Oficial do Município.

IMPORTANTE: As duas estações de tratamento de água que abastecem a cidade foram afetadas. Orienta-se a população que economize água.

Levantamento preliminar realizado até o momento aponta que pelo menos 60 mil pessoas foram afetadas pelo evento. Pelo menos 432 pessoas estão desalojadas.

O distrito de Miragaia está sem acesso, devido à queda de uma ponte de concreto. Equipes já atuam na obtenção de matéria prima para o reparo emergencial.

O acesso ao distrito de Ubari é possível pela estrada das Sete Voltas (Divinésia).

A passarela provisória do bairro Fazendinha foi levada pela força das águas. A estrada de acesso ao bairro é a alternativa de passagem.

Diversos problemas já decorrentes das enchentes anteriores foram agravados, como danos em cabeceiras de pontes e erosões. Novas vistorias estão sendo feitas. Orienta-se a população que não se aproxime das áreas mais afetadas.

Equipes de limpeza, das Secretarias de Ambiente e Obras, atuam desde as primeiras horas do dia. Apoio de outros municípios também já chegou. Todas as equipes empenhadas nas ações de limpeza receberam máscaras e recursos de higiene.

Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social estão empenhadas no levantamento do número de famílias afetadas, e realizam visita às áreas mais críticas para distribuição de ajuda humanitária, com kits de limpeza e cestas básicas.

A Prefeitura conta com a mobilização e solidariedade da comunidade para a doações dos seguintes itens: água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, botas de plástico (a partir do nº 37), rodos, vassouras, luvas , baldes e pano de chão. O Ponto de Coleta será no Fórum Cultural, situado na Praça São Januário, de 7h às 17h.

ATENÇÃO: As medidas preventivas contra a COVID-19 devem permanecer. Evitem aglomerações, façam a higiene das mãos, deixem os ambientes ventilados. SE PUDER, FIQUE EM CASA.

Pelo menos dois imóveis desabaram em consequência das chuvas de 07/04: no bairro Waldemar de Castro, e na rua Rio Grande do Sul (bairro Triângulo). Ninguém ficou ferido.

Total de 17 chamados foram recebidos pelo Corpo de Bombeiros em razão das chuvas, a maior parte relacionados a pessoas ilhadas em veículos, residências e estabelecimentos.

Serviços da Prefeitura também foram afetados pelas chuvas, como a Policlínica Regional e a Casa do Empreendedor.

A Prefeitura atua também no apoio ao Asilo São Vicente de Paulo, com o emprego de equipes de limpeza, doação de colchões e outros itens necessários.

Dentre os locais afetados pelas chuvas até o momento, estão: Centro, Waldemar de Castro, Solar de Ubá, Santa Edwiges, Travessa Perim, Paulino Fernandes, Triângulo, entre outros, além de diversas comunidades rurais.

Um representante da Defesa Civil Estadual está na cidade, acompanhando as ações, monitorando as áreas afetadas e levantando a demanda por ajuda humanitária”.

TENENTE GUILARDUCCI – CORPO DE BOMBEIROS

"O Corpo de Bombeiros ontem durante a inundação, foi atendendo às solicitações de pessoas ilhadas em diversos pontos da cidade, em estabelecimentos comerciais e residenciais e nossas equipes trabalharam no salvamento destas pessoas, num primeiro momento. No total nós conseguimos atender 13 pessoas que estavam ilhadas. Hoje o Corpo de Bombeiros começou a fazer vistorias nos locais de risco que foram atingidos, para ajudar e fazer um balanço de tudo que foi atingido e quais danos foram ocasionados na cidade, proveniente da chuva de ontem”.

EDSON TEIXEIRA FILHO – PREFEITO

“Nós estamos vivendo uma condição completamente diferente daquilo que a gente esperaria. Nós estávamos enfrentando esse grande desafio, que é o combate ao Coronavírus e, vindo do nada, nos deparamos com a maior enchente de todos os tempos em Ubá. Nunca vi e espero nunca mais ver uma enchente desse porte. De tal forma que a ponte de Polícia Rodoviária ficou completamente tomada pelo rio, nunca tinha acontecido isso em Ubá. E de quebra, infelizmente afetou inúmeros bairros da cidade, inclusive a região do Ribeirão Ubá Pequeno, pois desta vez subiram os dois ribeirões. Lembramos de todo o problema que teremos para fazer a limpeza, sabemos as necessidades de cada bairro e cada rua, onde houve o efeito da enchente, todos nós da Prefeitura estamos de prontidão e agindo o mais rápido possível, mas é um trabalho demorado e que é feito perante muita dificuldade. Estamos recebendo muita ajuda voluntária na limpeza, máquinas de empresas e também de prefeituras vizinhas. Mas o que eu quero mesmo pedir à população, motivado até pela quantidade de entulho e barro que temos nas ruas, é para aproveitar a situação para ficar quieto dentro de casa! Quem não tem necessidade extrema de sair, não saia às ruas! Vamos ajudar no combate ao Coronavírus! Nós estamos implementando esforços através de um espírito de coletividade e solidariedade muito forte! Muitos equipamentos estão sendo adquiridos para nos auxiliar e também estamos no processo de fabricação de máscaras e álcool em gel. A internet também ajuda e nos ensina a fabricar na nossa própria casa. Vamos fazer uso dos equipamentos de proteção! É o apelo que mais uma vez o prefeito de Ubá faz a nossa população: Não saia de casa se não tiver necessidade! Teremos muito movimento para a limpeza nesses dias e nós definimos que as ruas que estiverem neste processo serão fechadas, para evitar aglomerações e diminuir o risco para transeuntes”.

GILGER MENEZES – DEFESA CIVIL

“Tivemos ontem mais uma tempestade severa que atingiu o nosso município e em função disso estamos trabalhando incansavelmente desde o horário do ocorrido até agora, para o levantamento de dados. Já temos computados até o momento: 432 desalojados e aproximadamente 60 mil pessoas atingidas direta ou indiretamente pela chuva. Hoje gostaríamos de reforçar o pedido para toda a população que economize água, porque estamos, pois estamos com nossas duas principais fontes de abastecimento inoperantes. O momento é de limpeza, mas pedimos que as pessoas utilizem a água com parcimônia. Aproveitamos também para pedir que as pessoas só venham para o centro da cidade com imensa necessidade, pois precisamos do centro o máximo vazio possível para que tenhamos êxito na limpeza”.