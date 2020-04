Exercício ao ar livre exige distância mínima de 20 metros; entenda

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam manter uma distância de dois metros de outras pessoas durante o período de isolamento ou distanciamento social para evitar o contágio por gotículas que contenham coronavírus, causador da Covid-19. Mas um estudo feito em parceria por engenheiros belgas e holandeses da Eindhoven University of Technology e outras instituições concluiu que esse cálculo só vale para corpos parados. Quando em movimento, a distância necessária é bem maior: pelo menos quatro ou cinco metros em simples caminhadas, dez metros em corridas e pedaladas em ritmo moderado e simplesmente 20 metros em corridas e pedaladas em ritmo intenso.

A conclusão foi feita após a análise aerodinâmica de simulações do curso das gotículas de saliva quando dispersadas por um corpo em movimento, juntamente com o cálculo do tempo de aproximação de outra pessoa também em movimento. A distância deve ser maior para que não se ande, corra ou pedale diretamente para dentro do fluxo das gotículas contaminadas. Para o médico infectologista Leonardo Weissmann, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e assessor da diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia, esse estudo só reforça a recomendação de se exercitar em casa, não na rua, até o período crítico passar.

Distância segura entre duas pessoas para evitar contaminação por coronavírus:

Parados - 2 metros

Caminhando - 4 a 5 metros

Correndo ou pedalando em ritmo moderado - 10 metros

Correndo ou pedalando em ritmo intenso - 20 metros

Com informações de Globoesporte.com