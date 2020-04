Quarto caso de Covid-19 é confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Ubá

Trata-se de paciente do sexo masculino, faixa etária de 50 a 55 anos. Esteve internado em hospital da rede particular no município de Juiz de Fora. Já teve alta e hoje encontra-se em casa, passando bem.



O Município de Ubá esclarece que nosso boletim diário informa apenas dados referentes a situação de pacientes RESIDENTES na cidade. Trata-se de protocolo padrão adotado por todos os municípios.



Internações (total de 3 internados):

1) uma criança na faixa etária de 0 a 5 anos está internada em leito clínico de isolamento;

2) paciente do sexo feminino, faixa etária 46 a 50 anos, integrante de grupo de risco, quadro leve, estável.

3) paciente do sexo masculino, faixa etária de 50 a 55 anos, internado em leito clínico de isolamento.



Explica-se:

a) 1 criança que estava internada em leito de isolamento teve alta, e seu exame apontou resultado Negativo para COVID-19.

b) 1 criança que encontra-se internada na UTI pediátrica com suporte ventilatório - exame apontou resultado Negativo para COVID-19. - .

- Vinte e um (21) pacientes que apresentavam sintomas que se enquadram nos protocolos da SES foram testados e aguardam resultado do exame. - Sete (7) pacientes com sintomas gripais que não se enquadram para coleta do teste estão sendo monitorados.



- Cento e quinze (115) pacientes, sendo: casos investigados que receberam resultado negativo E casos monitorados que devido ao transcorrer do prazo de 14 dias foram descartados para COVID-19. - O número de casos notificados/analisados, desde 15 de março, é de cento e quarenta e sete (147).

