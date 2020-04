Regional de Saúde de Ubá ganha novos leitos de UTI para enfrentamento a Covid-19

Após a elaboração do Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia de COVID-19, elaborada pela Regional de Saúde de Ubá em conjunto com Secretarias Municipais e Hospitais, foi confirmada a ampliação de 15 novos leitos de UTI Adulto, que serão destinados para pacientes que manifestarem a forma grave da doença. A confirmação foi divulgada na última quarta-feira (08/04), e corresponde a 10 novos leitos de Terapia Intensiva no Hospital Santa Isabel de Ubá, somado a cinco novos leitos de UTI na Fundação Cristiano Varella, de Muriaé.

A ampliação da capacidade de UTI levou em conta as duas microrregiões de Saúde da área de abrangência da Regional de Ubá, que compreende 31 municípios. “Temos uma população total de, aproximadamente, 500 mil habitantes, divididas nestas microrregiões. Os potenciais de ampliação estão sendo pensados considerando a necessidade de leitos diante da previsão de casos graves e a infra-estrutura das instituições, disponibilidade de equipamentos e possibilidade de contratação de recursos humanos. Tem sido grande o empenho de todos no intuito de reorganizar a rede hospitalar e os fluxos assistenciais para enfrentamento da pandemia”, informou Ana Cristina Custódio, coordenadora do Núcleo de Redes de Atenção à Saúde.



A diretora Regional de Saúde de Ubá, Aline Almeida, explica ter levado em consideração os hospitais que já possuíam condições de colocar novos leitos de UTI em funcionamento, de imediato, fortalecendo as microrregiões de saúde de Ubá e Muriaé. “Dessa forma, estamos aproximando o atendimento da população das cidades pequenas, pois terão o atendimento de alta complexidade bem perto de onde moram. Isso viabiliza o transporte de emergência, a agilidade no atendimento e amplia o acolhimento das demandas, o que aumenta nossas chances de salvar vidas”, disse a diretora.