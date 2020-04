Prefeitura intensifica fiscalização nos estabelecimentos de serviços essenciais

A Prefeitura Municipal de Ubá intensificou as ações de fiscalização das medidas de higiene e prevenção à COVID-19 nos estabelecimentos considerados como serviços essenciais, em que o funcionamento é permitido.

No dia 14/04, quinze supermercados e uma agência bancária foram alvo da ação. Dois mercados foram fechados, e a eles foi dado um prazo de 24 horas para apresentação e aprovação pela Vigilância Sanitária de um plano de ação com medidas emergenciais, que então possibilitará a reabertura. E a agência bancária com grande aglomeração de pessoas em sua área externa foi notificada.

A ação contou com equipes da Vigilância Sanitária, fiscais de posturas e Polícia Militar. Foi verificado se os estabelecimentos estavam cumprindo as medidas da Secretaria Municipal de Saúde, a serem adotadas no enfrentamento a COVID-19. Já o Procon, com apoio da Fiscalização de Posturas, fiscalizou suspeitas de práticas abusivas de consumo. A população também pode colaborar, denúncias relacionadas ao descumprimento das medidas devem ser encaminhadas a Polícia Militar pelo 190.

A equipe de fiscalização da Prefeitura também recebe as denúncias pelo canal de ouvidoria através do site uba.mg.gov.br/ouvidoria. E denúncias ao Procon, são recebidas pelo email: atendimentoprocon@uba.mg.gov.br