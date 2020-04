Secretaria de Obras realiza reparos emergenciais na Zona Rural da Ligação

As fortes chuvas recentes devastaram a área urbana de Ubá, mas a Zona Rural também foi deveras afetada, ainda mais com o fato de não ter calçamento e a infra estrutura adequada para estradas. Com isso, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, realiza reparos para facilitar a locomoção no local.

Servidores realizam serviços de colocação de cascalho e fundo de pedreira, no Córrego São Domingos, Zona Rural da Comunidade da Ligação. Segundo o vereador Lek, "O serviço visa minimizar os transtornos vividos pelos moradores locais e demais transeuntes, devido ao excesso de barro, facilitando desta forma o trânsito no local".

Imagens das atividades foram compartilhadas pelo vereador em seu perfil no Instagram: