Segundo jornal, 48% dos leitos de UTI são ocupados por pacientes de Covid-19 em BH - leitores questionam

Reportagem apurada e realizada pelo Portal Hoje em Dia, de Belo Horizonte, gera desconfiança por parte de alguns leitores, que questionaram a veracidade dos números através do campo dos comentários.

Segundo o jornal, "[...] com 412 casos confirmados de Covid-19, Belo Horizonte tem 84 pessoas com a enfermidade internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). O número corresponde a 48% dos leitos disponibilizados exclusivamente para doentes com o novo coronavírus". E mais, "No total, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), são 176 vagas, incluindo as 20 abertas com a ampliação do Hospital Eduardo de Menezes. A expectativa é a de criação de mais 233 nos próximos dias".

Os números, contudo, foram questionados no campo dos comentários da matéria com dúvidas sobre veracidade ,responsabilidade e outros, como pode ser visto no cometário de CMA, "Reportagem tendenciosa e irresponsável. Belo Horizonte tem cerca de 1000 leitos de UTI, constrói mais 300 e tem 84 pessoas internadas com corona vírus". No total, 10 comentários foram feitos, nove contestando os dados e um criticando os comentários, afirmando serem de cunho político.

O Jornal Hoje em Dia foi fundado em fevereiro de 1988, primeiro de forma impressa, se tornando um portal online em 2012. Em 26 anos, a equipe de redação do jornal já conquistou mais de 100 prêmios, regionais e nacionais, se tornando referência no segmento com o passar dos anos.

A reportagem ainda informa que, "De acordo com a Secretaria de Saúde de BH, em toda a rede são 600 leitos de terapia intensiva, sendo 134 em hospitais municipais, 138 nos estaduais e 76 nos federais. Há também 26 vagas em unidades privadas e 226 filantrópicas".





(FONTE: Portal Hoje em Dia)