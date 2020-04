Primeira morte por Covid-19 é confirmada em Cataguases

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) confirmou a primeira morte por coronavírus em Cataguases.

A informação foi divulgada dia 21/04 no Boletim Epidemiológico. De acordo com os dados, Juiz de Fora contabilizou mais quatro casos de Covid-19 e chegou a 97 notificações, continuando a ocupar o segundo lugar do ranking em Minas Gerais, ficando atrás apenas de Belo Horizonte.

Além disso, as cidades de Santos Dumont e Muriaé registraram mais dois casos confirmados da doença, em cada uma, e Barbacena mais um. Ao todo, a Zona da Mata e Campo das Vertentes têm 133 casos de coronavírus.