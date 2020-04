Zema dá parecer sobre escolas, futebol e prevê influência da pandemia até no carnaval 2021

O governador de Minas Gerais Romeu Zema, previu na manhã de ontem, que o carnaval de 2021 em Minas Gerais deverá ser afetado pela pandemia do coronavírus.

O chefe do Executivo estadual também fez sua previsão sobre o retorno às aulas no estado. Segundo ele, antes de junho ou julho é muito difícil que estudantes voltem às escolas.



Os jogos de futebol nos estados também entraram na pauta de Zema com um prognóstico para o retorno, entretanto sem data definida. O governador voltou a admitir, que as partidas podem ser retomadas sem o público nos estádios. Romeu Zema também reiterou que o governo prepara um protocolo para a flexibilização das atividades do comércio, indústria e dos serviços no estado.

O documento deverá ser divulgado, por meio de decreto, ainda esta semana. Segundo ele, serão algumas normas rígidas e ainda, recomendações a depender de cada caso, tendo em vista que Minas Gerais conta com 853 municípios, onde em mais da metade, de acordo com Zema, ainda não há notificação sobre o coronavírus nesses locais.