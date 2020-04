Figurinhas com o tema coronavírus são disponibilizadas em pacote do WhatsApp

O WhatsApp anunciou um novo pacote de figurinhas para os comportamentos que surgiram com a pandemia de coronavírus. Desenvolvidos em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os emoticons foram batizados de "juntos em casa".

Com novos hábitos criados com o afastamento social e o combate à Covid-19, surgiram desenhos com uma mão usando sabão, videoconferência e alongamentos ao lado do pet. Também foram lembradas as mensagens sobre a importância do isolamento social, como na mensagem "toca aqui sem tocar", além de homenagens para quem está na linha de frente do combate à pandemia.

O aplicativo disse em comunicado, que as figurinhas podem ser divertidas, educativas e universais, quebrando barreiras de idioma e idade. O pacote está disponível em português e em mais nove idiomas.