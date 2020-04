PM apreende produtos e prende autores de roubo no Pires da Luz

A Polícia Militar foi acionada por uma vítima, a qual relatou que três indivíduos entraram no estabelecimento comercial, estando cada um de posse de um facão e anunciaram o roubo.

Os autores subtraíram vários materiais das prateleiras do estabelecimento, tais como: garrafas de bebidas, chicletes, isqueiros, caixas e barras de chocolates, além de certa quantia em dinheiro, que estava no caixa, evadindo em seguida.

De imediato os Policiais Militares iniciaram diligências, em rastreamento aos criminosos, logrando-se êxito em localizar os autores, todos já conhecidos no meio policial, bem como diversos materiais que foram subtraídos, incluindo os 03 facões, que foram utilizados na ação criminosa.

Os três autores, dois com 18 anos e um com 23 anos de idade foram presos e conduzidos até a Delegacia de Polícia, juntamente com os facões apreendidos e os materiais da vítima recuperados.

(FONTE: Assessoria de Comunicação da PMMG)