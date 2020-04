Doação online é criada para ajudar vítimas de Covid-19 e das enchentes em Ubá

Um financiamento coletivo online foi criado para doação e arrecadação de cestas básicas, materiais de higiene pessoal e máscaras para famílias vulneráveis em Ubá, seja por consequência do coronavírus ou pelas fortes enchentes que assolaram a cidade.

As doações podem ser feitas diretamente nos supermercados parceiros (Supermercado Nova Era em Ubá ou Supermercado Oliveira em Tocantins) ou clicando AQUI.

O criador do crowdfunding, Bruno Feital Fusaro, explica. "É uma campanha de arrecadação de fundos para distribuir cestas básicas para pessoas que ficarão desempregadas na nossa região. Além do Coronavírus fomos afetados por três enchentes em Ubá em três meses; comerciantes não conseguiram reabrir as portas, fábricas foram obrigadas a promover demissão em massa. Milhares de pessoas estão desamparadas. Qualquer contribuição será muito bem vinda".