'Bolsa Merenda' começa a ser pago a alunos da rede pública estadual

A bolsa-merenda de R$ 50, anunciada pelo governador Romeu Zema e aprovada pela Assembleia Legislativa, começou a ser paga ontem aos estudantes da rede pública estadual de ensino.A informação foi divulgada pelo governo de Minas.

Têm direito ao benefício os estudantes que atendem ao critério de extrema pobreza, de famílias com renda mensal de até R$ 89 por pessoa; O benefício é exclusivo para alunos da rede estadual de ensino inscritos no CadÚnico e pretende garantir a segurança alimentar de cerca de 380 mil crianças e adolescentes durante a pandemia do coronavírus, quando as aulas estão suspensas; Participantes do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) também poderão receber o benefício. O bolsa-merenda terá duração inicial de quatro meses, de abril a julho, e poderá ser estendido de acordo com o calendário das aulas.