Prefeitura cria Central de Atendimento da COVID e teleatendimento de Psicologia

A Prefeitura de Ubá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolveu um serviço de atendimento, via telefone, para esclarecer dúvidas sobre o novo coronavírus (COVID-19). Trata-se da Central de Atendimento Covid-19, que atenderá a população por meio do número 0800 000 2966, das 7h às 19 horas, todos os dias da semana.

Esta nova ferramenta vai possibilitar que os cidadãos tirem suas dúvidas e a identificação de casos suspeitos de infecção humana pela COVID-19. Os principais procedimentos adotados pela Central de Atendimento serão as definições de casos suspeitos, de acordo com protocolos expedidos pela Secretaria de Estado de Saúde e Ministério da Saúde, bem como as orientações quanto ao momento certo de buscar uma unidade de saúde para atendimento, além de medidas preventivas.

Além da central de atendimento, a Prefeitura também disponibiliza dois números de whatsapp para orientações: 3301-6503 ou 3301-6508 (somente mensagem, não atende ligação). Todos os atendimentos telefônicos serão feitos por profissionais de saúde capacitados.

Teleatendimento de Psicologia

Durante a pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus, é cada vez mais necessário cuidar do corpo e da mente. Pensando nisso, a Prefeitura de Ubá está oferecendo atendimento psicológico, por telefone, para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades neste momento de isolamento social.

O serviço de Teleatendimento de Psicologia funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h às 17h, através do telefone 0800 032 1330 e do whatsapp (32) 3301-6504.

Os interessados devem agendar um horário via ligação telefônica ou whatsapp. Logo após, um profissional de psicologia entrará em contato para realizar o atendimento.

(FONTE: Assessoria de Comunicação da PMU)