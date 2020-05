Oitavo caso de Covid-19 é confirmado e dois novos pacientes são internados em Ubá

A Atualização da Secretaria de Saúde do Município de Ubá indicou, neste sábado, 2 de maio, um novo caso confirmado de Covid-19 na cidade. Trata-se de paciente do sexo feminino, na faixa etária de 40 a 45 anos que apresentou sintomas no dia 17 de abril está internada, em situação estável.

Segundo boletim da prefeitura de Rodeiro, a paciente seria funcionária de uma empresa da cidade. "Entre as medidas protetivas exigidas imediatamente está a busca ativa de todos os contatos do caso confirmado para monitoramento e isolamento por 14 dias (caso seja contato sintomático). Além disso foi realizada imediatamente uma busca ativa de contatos de casos suspeitos aqui no município de Rodeiro e todos são mantidos em isolamento domiciliar por 14 dias, mediante assinatura de termo de responsabilidade." informou assim, através de Nota Oficial, a Prefeitura de Rodeiro.



Ainda segundo o novo Boletim Epidemiológico, dois novos pacientes foram internados com suspeita de Coronavírus em Ubá, uma mulher de idade entre 65 e 70 anos, em situação estável, em ar ambiente e um homem, faixa etária de 55 a 60 anos, também estável.



Importante esclarecer que os exames coletados na cidade são analisados pela FUNED, laboratório referência do Estado de Minas Gerais para COVID-19. A partir do momento em que o material coletado é recebido em Belo Horizonte, o prazo médio de divulgação de resultado varia de 7 a 10 dias. Um veículo da Secretaria de Saúde de Ubá transporta diariamente os dados para o laboratório. Destaca-se ainda que devido ao grande volume de exames, a prioridade de resultados está sendo dada para profissionais de saúde sintomáticos e pacientes internados.

Com informações de Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Ubá e Rodeiro