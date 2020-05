Prefeito anuncia em entrevista a obrigatoriedade do uso de máscaras em Ubá

Em entrevista coletiva transmitida ao vivo pela internet, neste domingo, 03, o prefeito Edson Teixeira Filho anunciou novo decreto que será publicado nesta segunda-feira, 04 de maio.



O prefeito adiantou que a utilização obrigatória das máscaras é um dos itens que valerá a partir de amanhã, assim como mais detalhes a cerca do funcionamento do comércio.



A importância de se manter o isolamento foi mais uma vez ressaltada, " A máscara é um dos métodos de prevenção, mas o mais eficaz ainda é ficar em casa. O movimento no comércio da nossa cidade é preocupante, com isso, só saia de casa quem realmente tiver necessidade", completou o prefeito.



Mais informações serão atualizadas juntamente com a publicação do novo decreto.