Pagamento do IPTU 2020 é prorrogado em Ubá

A Prefeitura de Ubá alterou o calendário de vencimentos do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana - IPTU 2020. Visando amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus, o primeiro vencimento anteriormente previsto para julho foi alterado para pagamento a partir de 16 de setembro. A medida foi formalizada através do Decreto 6373/20. “Infelizmente neste momento de pandemia todos os municípios sofrerão algum impacto financeiro com a diminuição da arrecadação de impostos como ISSQN e ICMS. Mesmo com este cenário desafiador, procuramos, dentro do possível, amenizar a atual situação financeira dos nossos contribuintes, prorrogando por 60 dias a data inicial do pagamento do IPTU”, comentou o prefeito Edson Teixeira Filho.



Confira as novas datas de pagamento do IPTU 2020



- Cota Única com 12% de desconto para pagamentos até o dia 16 de setembro;

- 5 % de desconto com pagamento em 06 parcelas e vencimentos em 16 de setembro, 16 de outubro, 16 de novembro, 16 de dezembro de 2020, e 18 de janeiro e 18 de fevereiro de 2021;

- Cota única com 2% de desconto para pagamentos até o dia 18 de fevereiro.

A previsão é que as guias comecem a ser entregues pelos correios aos contribuintes a partir de julho.

Com informações de Assessoria de Comunicação da PMU