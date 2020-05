Boletins não informam sobre curados da Covid-19

Em razão de diversos questionamentos a respeito do número de infectados pelo coronavírus que foram curados, a equipe do O Noticiário entrou em contato com representante da Prefeitura que esclareceu sobre o protocolo de epidemiologia para esta categoria. Segundo a ela, é o padrão adotado nacionalmente para publicação desse tipo de Boletim – mesmo caso dos boletins sobre a dengue – e essa informação não costuma constar. Porém, ainda segundo a Prefeitura de Ubá, essa demanda começou a surgir, especialmente após algumas declarações do Presidente Bolsonaro. “A Vigilância Epidemiológica do município já estuda criar algum parâmetro para tentar incluir "recuperados", partindo de pressupostos como determinado número de dias em isolamento domiciliar de forma assintomática. Mas isso ainda não foi definido”, informou.

Ainda segundo resposta da Prefeitura, há casos de pessoas que depois de mais de um mês assintomáticas ainda apresentam resultado positivo quando testadas para COVID. “Então, cientificamente, existe um entendimento que não é um dado 100% confiável vez que nós não repetimos exame com essa finalidade. Mas existe um clamor popular. Estamos tentando encontrar uma alternativa confiável e que seja fiel à realidade”, informou em nota.

Por outro lado, a partir da interpretação do boletim diário publicado, que informa o número de óbitos igual a zero, é possível deduzir esse número, acompanhando há quanto tempo os casos testaram positivo.

Os dados atualizados no dia 6 de maio pelo Ministério da Saúde indicam que o Brasil ultrapassou a marca de 50 mil curados do coronavírus. No total, o País atingiu a marca de 51.370 pacientes já recuperados — 41 % do total. Segundo a pasta, 65.312 pessoas —52,2% — ainda estão em acompanhamento pelo governo federal.