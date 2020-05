Campanha Nacional de Vacinação não cumpre meta estipulada

Iniciada no dia 16 de abril e com previsão de terminar amanhã, a segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe atingiu apenas 36% do público-alvo.



Segundo o Ministério da Saúde, a meta era de 90%. Faltam ainda cerca de 10 milhões de pessoas do grupo prioritário pretendido pela campanha para esta fase, focada em povos indígenas, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivos, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento; pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. A terceira fase da campanha será iniciada no dia 11 de maio.



Ela será dividida em duas etapas. Entre 11 e 17 de maio terá, como público-alvo, pessoas com deficiência; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; e mães no pós-parto até 45 dias. Na segunda etapa, entre 18 de maio a 5 de junho, serão incluídos professores das escolas públicas e privadas e os adultos de 55 a 59 anos de idade.