Perícias do INSS agendadas para os primeiros dias de maio têm que ser remarcadas

Por conta da pandemia do coronavírus, quem estava com perícia presencial do INSS marcada para os primeiros dias de maio, terá que reagendar, pois o atendimento presencial nas agências continua suspenso até o dia 22 de maio.



A remarcação pode ser feita pelo site do INSS ou pelo aplicativo. Primeiro é preciso ligar para o telefone 135 e fazer um requerimento, para então ter acesso ao serviço. O atendimento é para acertos na marcação de perícia médica e na prorrogação em benefícios por incapacidade. Desde o dia 19 de março o INSS dispensa o segurado da necessidade de comparecer em uma agência para a perícia médica presencial.



Dessa forma, os segurados que fizerem requerimentos de auxílio-doença e benefício de prestação continuada (BPC) para pessoa com deficiência devem enviar o atestado médico pelo Meu INSS, aplicativo ou internet.