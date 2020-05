Prefeitura confirma a 15ª morte por Covid-19 em Juiz de Fora

A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora divulgou, na tarde de ontem (07), que o município chegou a 15 mortes por coronavírus. As informações são do Boletim Municipal Diário e os dados ainda não constam nas divulgações oficiais do Governo de Minas e do Ministério da Saúde.

Na quarta-feira, o G1 mostrou que o Executivo havia informado que a cidade continuava com 13 óbitos da doença. A atualização mostra um aumento de duas confirmações de óbitos em 24 horas. Veja abaixo o perfil das novas vítimas, que são moradoras de Juiz de Fora:

Idosa, 74 anos, morreu nesta quinta-feira: diabetes, doença cardiovascular crônica, doença renal crônica, obesidade e outros;

Idosa, 93 anos, morreu no dia 2 de maio: doença cardiovascular crônica e obesidade.

Além disso, a Prefeitura investiga outros nove óbitos pela doença no município.

Os números ainda são conflitantes se comparados aos divulgados pela Secretaria do Estado, que na mesma quinta-feira confirmou três óbitos, chegando a nove.

(FONTE: G1 Zona da Mata)