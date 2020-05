Líder FM promove festival de Lives nessa semana com Bráulio Hilário, Dennis & Cristiano e Vitinho do Cavako

A Líder FM 103,5 entrou na onda das inúmeras lives acontecendo diariamente por todo o país e resolveu inovar. A rádio promove nos dias 20, 21 e 22 de maio o primeiro festival de lives da região. Nesses dias, artistas de diferentes estilos se apresentam na sede da rádio Líder com transmissão ao vivo pelo canal da emissora no YouTube e, também, ao vivo pela própria rádio. "A ideia era trazer algo novo, convidamos alguns dos melhores representantes de cada gênero musical para esse projeto e, além de poderem acompanhar o show pelo YouTube, nossos ouvintes poderão curtir essas apresentações ao vivo pela rádio", afirmou o Diretor Geral e responsável pelo projeto Fabiano Fusaro.

Além do caráter de entretenimento, o Festival Live Líder tem o propósito de arrecadar doações ao projeto "Ajude Uma Família", durante os três dias de apresentações, os espectadores poderão doar qualquer quantia em dinheiro e conhecer o projeto que busca arrecadar cestas básicas para famílias da região em situação de vulnerabilidade em decorrência da crise do Coronavírus. Para conhecer o projeto clique aqui

Na quarta-feira, 20 de maio, um dos maiores nomes do pop rock da história da região se apresenta, Bráulio Hilário e banda abrem o Festival desfilando os maiores sucessos do gênero. Bráulio já se apresentou em duas lives de grande sucesso recentemente. Produzidas pela Galo Fest, o artista e sua competente banda reuniram mais de 1 mil pessoas nas apresentações e arrecadaram mais de uma tonelada de alimentos.

Na quinta, 21, é a vez do sertanejo, o gênero predominante da programação da Líder. Com a responsabilidade de levar os maiores sucessos do momento ao vivo está escalada a dupla Dennis & Cristiano. Parceiros de longa data da emissora, os artistas prometem um show com os grandes hits e clássicos do gênero.

O pagode está escalado para fechar o primeiro Festival Live Líder com Vitinho do Cavako. O artista se apresenta na sexta e promete encerrar o projeto com muita animação e energia.

Todos os shows começam as 20h e terão apresentação da equipe de locutores e promoção da Líder, além disso quem estiver acompanhando a live poderá interagir e participar enviando mensagens aos artistas e equipe da rádio. O projeto tem o apoio da Mendes Gaz, Neuza Decorações, Ubá Connect e Gerais Produções.